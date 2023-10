Italien: Bus stürzt von Brücke und fängt Feuer – mindestens 21 Tote 

Der Bus stürzte von einer Hochstrasse auf Bahngleise in Mestre. Einsatzkräfte sind mit mehreren Krankenwagen am Unfallort.

Im norditalienischen Venedig ist am Dienstagabend ein Bus von einer Brücke gestürzt.

In der Ortschaft Mestre bei Venedig kam es am Dienstagabend zu einem schweren Busunfall: Ein Bus stürzte von der Rampe der Rizzardi-Überführung und fing Feuer. Nach ersten Angaben soll es mindestens 21 Todesopfer geben – darunter auch zwei Kinder und ein Teenager. Mindestens 18 Menschen wurden verletzt. Ein kleines Mädchen soll schwere Verbrennungen erlitten haben.

Laut «Corriere della Sera» reiste eine Gruppe aus der Ukraine im Touristenbus. Der Sender «TG la 7» bestätigt nach einem Gespräch mit dem Bürgermeister Venedigs, dass es sich beim verunfallten Bus um einen Linienbus handelte, der aber als Shuttlebus Touristen und Touristinnen zum Campingplatz «Hu» transportierte. «Es scheint, dass viele Ausländer an Bord waren, darunter auch Kinder. Wir haben ukrainische Ausweise gefunden», sagte Bürgermeister Luigi Brugnaro.

Der Bus kam auf der Vempa-Überführung von der Fahrbahn ab. Wie italienische Medien berichten habe das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen die Brüstung durchbrochen. Der Bus stürzte ab und landete zwischen einem Lagerhaus und den Gleisen des Bahnhofs Mestre, wo er Feuer fing. Das Fahrzeug soll 30 Meter weit geflogen sein und sei völlig in sich zusammengedrückt, schreibt «Sky News».

Er geriet in Brand.

Bürgermeister Brugnaro sprach von einer «schrecklichen Tragödie», die seine Stadt am Abend heimgesucht habe. «Eine apokalyptische Szene, es gibt keine Worte», so Brugnaro in einem Post auf der Online-Plattform X (vormals Twitter). Auch ein Feuerwehrmann sagte zu «Corriere della Sera»: «Es gibt viele Todesfälle, zu viele.»