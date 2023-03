Öl aus Russland: Italien, China, Indien steigern Importe

Die EU verordnete ein Embargo für Öltransporte via Schiff.

via REUTERS

Die Ölexporte Russlands in Europa sind seit dem Start des Ukraine-Kriegs deutlich zurückgegangen.

Seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs verhängte die EU zehn Sanktionspakete gegen Russland – nach den Sanktionen für Rohöl per Tanker, die seit Dezember gelten, zuletzt auch für verarbeitete Erdölprodukte wie Benzin und Diesel.

Bereits seit Kriegsbeginn hat sich die Abhängigkeit Europas von russischen Ölexporten mit Tankern verringert, im Jahresvergleich um etwa ein Drittel, wie Daten des Londoner Schifffahrtsbüros Vessels Value zeigen. Aber: «Die Sanktionen gegen russisches Öl haben wenig Einfluss auf die gesamten Exportzahlen gehabt», schreibt Vessels-Value-Analystin Rebecca Galanopoulos Jones.

Italien bezieht 21 Prozent mehr Öl aus Russland

Ein EU-Land erhöhte gar seine Einfuhren. Italien importierte vergangenes Jahr 21 Prozent mehr. Grund dafür ist vor allem die grösste italienische Raffinerie in Sizilien, die sich im Besitz des russischen Unternehmens Lukoil befand. Das soll sich nun ändern. Die Regierung verstaatlichte die Anlage und will sie dem Genfer Rohstoffhändler Trafigura verkaufen.

Branchenexperten gehen davon aus, dass Trafigura dem italienischen Staat Zusagen über die Versorgung gemacht hat, wie die «Welt» schreibt. Allerdings ist über die Herkunft des Öls nichts bekannt, am Ende könnten auch Öllieferungen aus Russland dahinterstehen.

Schattenflotte wächst

«Die Wege des russischen Rohöls sind verworren», sagt Daniel Grübner, geschäftsführender Gesellschafter des Europe Oil Telegram. Seit Ende letzten Jahres ist die Zahl der Tanker, die an ungenannte Käufer verkauft wurden, deutlich gestiegen.

Diese Schattenflotten wollten ungeachtet der Sanktionen die Prämien für russisches Rohöl nutzen, so Analystin Jones. Ihre Daten zeigen, dass die Ausfuhren russischer Tankschiffe in den letzten zwei Jahren stabil geblieben sind.

Statt nach Europa liefert Russland nun aber vor allem in weiter entfernte Länder. Die Exporte nach China steigerte Russland im Jahresvergleich um 38 Prozent, in die Türkei um 47 Prozent und nach Indien gar um 577 Prozent. Auch nach Südamerika fliesst mehr russisches Öl und selbst die ölreichen Vereinigten Arabischen Emirate steigerten die Importe um 313 Prozent – allerdings noch auf niedrigem Niveau.

Indien wird nun zum grossen Ölexporteur

Wenn die Sanktionen aufrechterhalten würden, dürfte die Schattenflotte in absehbarer Zukunft weiter operieren und die Preise steigen, sagt Analystin Jones. Davon profitierten Länder wie Indien und China. Sie importierten das russische Rohöl und verkauften es dann als saubere Erdölprodukte an Staaten wie Deutschland, heisst es in Berichten.