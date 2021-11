«Das wichtigste Spiel des Jahres» – Italien zittert gegen die Nati vor der nächsten Fussball-Apokalypse

1 / 6 Im November 2017 scheiterte Italien in den Playoffs zur WM an Schweden. imago/Bildbyran Nach dem 0:1 in Stockholm spielte der vierfache Weltmeister zu Hause nur 0:0. imago/AFLOSPORT Es war zeitgleich das letzte Spiel für Italien von Goalie-Legende Gianluigi Buffon. imago/Ulmer

Darum gehts Am Freitag trifft die Schweiz im wohl entscheidenden WM-Quali-Spiel auswärts auf Italien.

Vor vier Jahren verpassten die Italiener nach einem 0:0 gegen Schweden die WM.

Europameister-Trainer Roberto Mancini spricht nun vom «wichtigsten Spiel des Jahres».

Vier Jahre ist es her, fast auf den Tag genau. Am 13. November 2017 liegt ein ganzes Fussballland am Boden. Im Playoff-Rückspiel der WM-Quali kommt Italien zu Hause gegen Schweden nicht über ein 0:0 hinaus. Das hat nach der 0:1-Pleite im Hinspiel katastrophale Folgen: Der vierfache Weltmeister verpasst zum ersten Mal seit 60 Jahren ein WM-Turnier. Als «L’apocali», also als «die Apokalypse», beschreibt die «Gazzetta dello Sport» das Ausmass dieser historischen Schmach.

Vier Jahre später zittert ein ganzes Land erneut vor diesem Horror-Szenario. Vor den letzten beiden Quali-Spielen gegen die Schweiz und Nordirland steht die Squadra Azzurra in der Tabelle punktgleich mit der Nati da, einen Ausrutscher können sich die Italiener keinen mehr leisten. «Die Ereignisse vor vier Jahren haben uns stark getroffen und ihre Spuren hinterlassen», gibt Verteidiger Leonardo Bonucci vor dem Duell mit der Nati am Freitag zu. Ersatzgoalie Salvatore Sirigu bezeichnete das Schweden-Spiel von damals in den italienischen Medien sogar als «Warnung».

Etwas entspannter als seine Spieler beurteilt Trainer Roberto Mancini die Ausgangslage vor dem vorgezogenen Finalspiel in Rom. Der 56-Jährige hatte die Italienische nach dem Quali-Fiasko im Sommer 2018 übernommen und innert drei Jahren – auch dank einer unglaublichen Serie von 37 Spielen ohne Niederlage – zum EM-Titel geführt. «Wir nehmen das alles gelassen, sind aber sehr konzentriert. Angst ist fehl am Platz», sagt Mancini.

Yakin spricht über Schweden-Spiel

Und trotzdem ist sich auch der Italien-Coach der Bedeutung des Spiels gegen die Schweiz bewusst. Mancini spricht sogar vom «wichtigsten Spiel des Jahres» – obwohl der EM-Final im Wembley gegen England gerade einmal vier Monate her ist! «Mit einem Sieg können wir uns das WM-Ticket sichern», sagt Mancini. Mit der Schweiz warte aber alles andere als ein einfacher Gegner. «Sie spielen einen exzellenten Fussball und werden alles geben.»

Doch was für einen Gegner erwartet der italienische Trainer? Eine defensive Nati, die auf Konter lauert oder ein Schweizer Team, das offensiv mitspielen will? «Ich habe keine Ahnung, mit welcher Taktik die Schweiz spielen wird», meint Mancini. «Auf alle Fälle werden sie auf Sieg spielen.»

Genau das ist der Plan von Nati Trainer Murat Yakin, der vor dem Spiel den Finger in die Wunde des italienischen Fussball-Herzens legt. «Es liegt in unseren Händen, bei Italien Erinnerungen an dieses Schweden-Spiel wieder hochkommen zu lassen», sagt Yakin. «Wir wollen sie so ärgern, dass es ihnen wehtut.» Geht der Plan auf und die Nati entführt tatsächlich drei Punkte aus dem Stadio Olimpico, stünde das Fussballland Italien vor der nächsten Apokalypse.