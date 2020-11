Sollten die Massnahmen umgesetzt werden, müssten Personen, die in der Schweiz waren, bei der Rückkehr nach Italien zwei Wochen in Quarantäne.

Setzt er die Schweiz auf die Quarantäne-Liste? Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte diskutiert am Donnerstag am Regierungsgipfel über die Forderung.

Italien will nun einen Schritt weitergehen und droht damit, die Schweiz auf die Quarantäne-Liste zu setzen, sollten die Skigebiete auch weiterhin offen bleiben. Personen, die in der Schweiz waren und nach Italien reisen, müssten nach der Rückkehr zwei Wochen in Quarantäne verbringen. Beim am Donnerstag s tattfindenden italienischen Regierungsgipfel diskutieren Conte und Gesundheitsminister Roberto Speranza zudem über weitere Corona-Massnahmen, die ab dem 4. Dezember gelten.