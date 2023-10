Nach England-Pleite: Italien zittert um die EM

Sowohl 2022 als auch 2018 verpasste Italien sensationell die WM. Nun droht der stolzen Fussballnation in der EM-Qualifikation erneut eine Calcio-Katastrophe. Weil die Squadra Azzurra am Dienstag gegen England mit 1:3 verlor, wurde sie in der Quali-Gruppe C von der Ukraine überholt und muss, um die Teilnahme an der Endrunde bangen.



Das Turnier findet nächstes Jahr bekanntlich in Deutschland statt, am Ort an dem die Italiener 2006 den WM-Titel feierten. Auf dem Weg zur Europameisterschaft steht für den Titelverteidiger nun am 20. November ebenfalls auf deutschem Boden eine kapitale Partie an. Wegen des russischen Angriffskrieges findet das letzte Gruppenspiel Italiens gegen die Ukraine nämlich auf neutralem Terrain in Leverkusen statt.