Die Titlis-Bergbahnen investieren viel Geld in ihr Corona-Schutzkonzept. Im Video siehst du die bestehenden und geplanten Massnahmen.

In Italien sind die Skipisten derzeit geschlossen. Sie sollen erst wieder öffnen, wenn die Infektionszahlen sinken.

So soll eine mögliche dritte Welle verhindert werden.

Die italienische Regierung fordert die Schliessung von allen Skigebieten in Europa.

Die italienische Regierung geht davon aus, dass die Skiferien nach Weihnachten eine mögliche dritte Corona-Welle begünstigt. Wie die Zeitung «La Repubblica» berichtet, möchte die italienische Regierung, dass die Skipisten bis Ende Januar geschlossen bleiben – in ganz Europa, also auch in der Schweiz. Wie die Zeitung schreibt, wurden bereits Gespräche mit den Nachbarländern geführt.