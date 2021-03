Viel Haus für wenig Sonne : Italien führt 5-Tage-Quarantäne für Reisende aus Europa ein

Wer aus der EU nach Italien in die Ferien will, verbringt neu erstmal 5 Tage im Haus. Schweizer Touristen würden für eine Woche Ferien bei unserem südlichen Nachbarn mindestens 12 Tage Quarantäne auf sich nehmen.

Die italienische Regierung hat entschieden, dass Touristen aus anderen EU-Ländern nach der Einreise nach Italien zuerst 5 Tage in Quarantäne müssen. Im Anschluss an die fünf Tage Quarantäne muss man noch einmal zum Corona-Test. Zudem muss vor dem Abflug nach Italien ein gültiger Corona-Test vorliegen wie auch am Ende des Aufenthalts in Italien, hiess es am Dienstag aus Kreisen des Gesundheitsministeriums in Rom. Dazu werde Gesundheitsminister Roberto Speranza am Dienstag eine Anordnung unterzeichnen.