Zurzeit untersucht Italiens Justiz zudem, wie es dazu kommen konnte, dass das Gesundheitsministerium den Pandemieplan seit dem Jahr 2016 nicht mehr aktualisiert hatte. Jüngst war auch bekannt geworden, dass WHO-Vize-Generaldirektor Ranieri Guerra, zuvor Beamter in der italienischen Gesundheitsbehörde, einen kritischen Bericht über die Pandemiepolitik des Landes verschwinden liess. Im Vergleich zur Schweiz hat Italien im April pro eine Million Einwohner rund 800 Todesfälle mehr zu beklagen. Auch das hielt Adriano Aguzzi, Direktor des Instituts für Neuropathologie am Universitätsspital Zürich, nicht davon ab, Italien ein Kränzchen zu winden.

«Schweiz ist auch jetzt noch in einer dramatischen Situation»

Am Sonntagabend war der Schweizer Forscher per Video-Schaltung zu Gast in der Sendung «Che tempo che fa» des italienischen Senders Rai 3. Schon im April letzten Jahres sei ihm klar gewesen, dass die Schweiz wenige Daten zur Pandemie habe, sagte Aguzzi. Die Fälle in der Schweiz hätten zugenommen.