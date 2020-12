Corona-Pandemie : Italien hat dieses Jahr wohl so viele Tote wie im Zweiten Weltkrieg

Mit rund 700’000 Todesfälle dürfte Italien im 2020 so viele Tote verzeichnen wie zuletzt im Jahr 1944. Das Land plant nun strengere Corona-Regeln für Weihnachten.

Italien gehört zu den Ländern in Europa die hart von der Corona-Pandemie getroffen wurden.

«Dieses Jahr werden wir leider mit leichtem die Grenze von insgesamt 700’000 Toten übertreffen», sagte der Präsident der italienischen Statistikbehörde Istat, Gian Carlo Blangiardo, am 15. Dezember.

