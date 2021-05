Ferien ohne Quarantäne : Italien hebt die Quarantänepflicht für Touristen auf

Ab Sonntag dürfen Touristen aus der EU und einigen anderen Ländern ohne Quarantäne nach Italien reisen. Ein negativer Test reicht ab dann aus.

Für Italien-Urlauber aus Deutschland und anderen europäischen Ländern entfällt am Sonntag die bisher notwendige Corona-Quarantäne nach der Ankunft. Das teilte das Gesundheitsministerium am Freitag in Rom mit. Künftig sei für Einreisen aus den Ländern der Europäischen Union, dem Schengenraum sowie Grossbritannien und Israel nur noch ein negativer Test erforderlich. Bisher musste man fünf Tage in Quarantäne und am Ende einen zweiten Test machen.