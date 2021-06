Am 28. Juni : Italien hebt Maskenpflicht im Freien auf

In Italien gehen die Corona-Zahlen weiter stark zurück. Nun will der Gesundheitsminister Roberto Speranza die Maskenpflicht im Freien aufheben.

Das kündigte Gesundheitsminister Roberto Speranza am Montagabend an.

Italien hebt in der kommenden Woche die Maskenpflicht im Freien auf. Gesundheitsminister Roberto Speranza twitterte am Montagabend, die Vorschrift werde in Gebieten mit niedrigen Inzidenzen und wenigen Intensivpatienten, den sogenannten weissen Zonen, am 28. Juni aufgehoben. Bis auf eine kleine Region im Nordwesten des Landes sind derzeit alle Gebiete in Italien als weisse Zonen kategorisiert.