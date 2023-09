Lombardei: Feuerwehr rettet Hund nach zwei Stunden aus Schlucht

Verletzt, aber am Leben: Hund Kim stürzte 30 Meter in die Tiefe.

Erschrocken, verletzt, aber lebendig: So fanden die Feuerwehrleute Hund Kim auf – nach mehr als zwei Stunden, die sie gebraucht hatten, um sich in dem unwegsamen Gelände zu dem Tier durchzukämpfen. Der Vierbeiner wies Verletzungen an den Pfoten auf, schien aber sonst wohlauf zu sein. Die Feuerwehr musste unter anderem mit einem Helikopter Drago 141 ausrücken, um den Hund zu befreien. «Die Bergung gestaltet sich schwieriger als erwartet, das arme Tier befindet sich in einer 60 bis 70 Meter tiefen Schlucht», hiess es von den Einsatzkräften gegenüber italienischen Medien.