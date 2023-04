Machtkampf im Sudan: Italiener aus Khartum evakuiert – was ist mit den Schweizerinnen und Schweizern?

Nach anderen Ländern hat auch Norwegen seine diplomatischen Vertreter aus dem Sudan evakuiert. Die drei norwegischen Diplomaten befänden sich jetzt in Sicherheit, darunter auch Botschafter Endre Stiansen, teilte das Aussenministerium am Sonntagabend in Oslo mit. Die Lage vor Ort sei so kritisch, dass dies notwendig gewesen sei. Die norwegische Botschaft in der sudanesischen Hauptstadt Khartum bleibe nun vorübergehend geschlossen. Man arbeite daran, die rund 80 registrierten norwegischen Staatsbürger in dem umkämpften Land in Zusammenarbeit mit anderen europäischen Ländern bei der Ausreise zu unterstützen. (DPA)