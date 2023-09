Italien will härter gegen Migration vorgehen

Das Kabinett unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni wies am Montag das Militär an, spezielle Abschiebehaftanstalten einzurichten.

Meloni sagte zudem Schleuserbanden abermals den Kampf an.

Italiens Regierung hat zur Eindämmung der irregulären Migration über das Mittelmeer ein Bündel an härteren Massnahmen beschlossen. Dazu gehört eine Verlängerung der maximal möglichen Abschiebehaft um ein halbes Jahr.



Zudem beauftragte das Kabinett unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni am Montag das Militär, spezielle Abschiebehaftanstalten einzurichten. Die ultrarechte Ministerpräsidentin sagte nach Angaben aus ihrer Umgebung in der Sitzung, die Regierung stehe geschlossen hinter dem Beschluss.