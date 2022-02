Nachbarland : Italien lockert Corona-Massnahmen für Ausländer

Bisher durften ungeimpfte oder genesene Personen zwar nach Italien einreisen, eine Hotelübernachtung oder der Besuch eines Restaurants war für diese Personen jedoch nicht erlaubt. Das ändert sich jetzt.

Ausländische Gäste dürfen in Italien auch ungeimpft wieder in Restaurants gehen.

In Italien gilt in der Gastronomie die 2G-Regel.

Italien lockert seine Corona-Beschränkungen für ausländische Besucherinnen und Besucher. Der Ministerrat beschloss am Mittwoch in Rom, dass Ausländerinnen und Ausländer künftig wieder in Hotels oder Restaurants gehen dürfen, auch wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Sie müssen aber einen Negativtest vorweisen. Die Neuregelung betrifft auch Touristinnen, Touristen und Geschäftsleute, die mit einem nicht in der EU zugelassenen Präparat geimpft sind, etwa aus Russland oder China.