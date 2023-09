Italien: Maria (16) starb in Badewanne, weil ihr ein Billig-Produkt verkauft wurde

Ihr fiel das Handy in die Badewanne, als es noch am Aufladen war. (Symbolbild)

Im Mai starb die 16-jährige Maria Antonietta Cutillo, weil ihr Handy während des Aufladens in die Badewanne fiel.

Im süditalienischen Montefalcione in der Provinz Avellino ereignete sich im Mai dieses Jahres eine Tragödie. Maria Antonietta Cutillo, von Freunden nur Mariantonietta genannt, starb, nachdem ihr das Handy während eines Bads in die Wanne gefallen war. Die 16-Jährige videotelefonierte mit ihrer Freundin, während sie gleichzeitig das Handy auflud.



Genau das sollte ihr kurz darauf zum Verhängnis werden, denn das Gerät stand durch den Ladevorgang unter Strom. In Kombination mit dem Badewannenwasser führte das zum Kurzschluss – und damit zum Tod der jungen Frau. Ihre langjährige Freundin musste mit ansehen, wie Mariantonietta starb: «Ich werde diese Szene niemals vergessen. Der letzte Anruf, das letzte gemeinsame Lachen, die letzte Dummheit», sagte sie damals. Sie war es auch, die den Rettungsdienst alarmierte.