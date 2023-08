Italien: Sängerin Arisa sucht mit Nacktfotos nach einem Ehemann

1 / 4 Sängerin Arisa such mit diesen Nacktbildern nach einem «sehr gesunden, wirtschaftlich unabhängigen Ehemann». Instagram/arisamusic Die Fotos postete sie auf Instagram – die haben bereits knapp 500’000 Likes. Instagram/arisamusic Die Fotos postete sie auf Instagram – die haben bereits knapp 500’000 Likes. Instagram/arisamusic

Darum gehts Die Popsängerin Arisa ist besonders durch ihre Hits «Sincerità» und «Controvento» bekannt.

Mit 41 Jahren sucht die Künstlerin nun einen Ehemann.

Sie lud sehr intime Fotos von sich auf Instagram.

Die italienische Popsängerin Arisa ist auf der Suche nach einem Ehemann auf sehr eigene Art und Weise: Auf Instagram postete die 41-Jährige am Montag mehrere Nacktbilder von sich. Dazu schrieb sie: «Ich überprüfe Heiratsanträge von sehr gesunden, maximal 45 Jahre alten, wirtschaftlich unabhängigen Personen, die ausschliesslich auf weibliche Sexualorgane stehen, vor allem auf meine.»

Sie biete im Gegensatz dazu Wahrheit, Körper, Seele, Verstand und Loyalität. Auch ausgezeichnetes Kochen gehört zum Angebot. Dann gibt sie zu, dass es hin und wieder zu Stimmungsschwankungen kommen könne, es sei jedoch «alles lösbar mit einer Umarmung und gutem Glauben». Ihre Absichten seien ernst gemeint, stellt die Künstlerin mit dem bürgerlichen Namen Rosalba Pippa zum Schluss klar. «Das ist kein Scherz.» Zeitverschwender sollten sich nicht einmal die Mühe nehmen, ihr zu schreiben.

Angebot zum Pornofilm

Die Fotos, die knapp eine halbe Million Likes bekommen haben, sorgen in den sozialen Medien für eine Debatte. Einer der Ersten, der darauf reagierte, war Arisas Ex Andrea Di Carlo. «Sie steht auf Alpha-Männer, aber sind wir sicher, dass sie das männliche Geschlechtsorgan mag? Wenn ich nur sagen könnte, was ich gesehen habe. Aber ich halte lieber die Klappe», kommentierte Di Carlo.

Auch die italienische Rapperin Madame äusserte sich. «Ich lade dich zu einem schicken Abendessen ein, damit wir uns persönlich unterhalten können. Mach dich schick!»

Pornodarsteller Rocco Siffredi meldete sich in einer Insta-Story ebenfalls mit einem Vorschlag: Er wolle mit Arisa einen gemeinsamen Sexfilm drehen, so Siffredi. Der 59-Jährige setzt sich seit Jahren dafür ein, dass in italienischen Schulen Sexualkundeunterricht erteilt wird. Nachdem er Arisas Nacktaufnahmen lobte, meinte er: «Lass uns endlich einen erzieherischen und romantischen Porno machen, wie nur du ihn machen kannst.»

Die Antwort der Sängerin lässt noch auf sich warten. Dutzende Follower haben sich mittlerweile als mögliche Hochzeitskandidaten beworben – das wird wohl eine zeitaufwendige Aufgabe für Arisa.

Die Sängerin machte sich vor allem durch ihrem Hit «Sincerità» bekannt, mit dem sie am Sanremo-Festival 2009 in der Kategorie Newcomer gewann. Der Song schaffte es in der Schweiz auf Platz 61 in den Charts. Auch «Malamorenò», «Controvento» und «L’esercito del selfie» wurden in Schweizer Sendern gespielt.