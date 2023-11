Italien: Person verliess Bar, ohne zu bezahlen – schickt nun Geld

Andrea Bosisio (links) hat kürzlich einen anonymen Brief bekommen, in dem sich eine Person dafür entschuldigt, vor 15 Jahren aus Bosisios Bar gelaufen zu sein, ohne die Rechnung zu begleichen.

Der Barbesitzer hat nun einen anonymen Brief mit Geld bekommen.

Andrea Bosisio ist gerührt. Kürzlich erhielt der Manager der Bar «Simposio» im italienischen Trento einen unerwarteten und mysteriösen Brief. «An einem Samstagabend vor 15 Jahren kam ich hierher, mit einigen Freunden tranken wir ein paar Gläser Wein . Aus Spass sind wir dann weggelaufen, ohne zu bezahlen . Wir haben uns damit zu Verbrechern gemacht. Aus diesem Grund habe ich seit diesem Tag keinen Fuss mehr in Ihre Bar gesetzt», schrieb eine anonyme Person. Im Couvert fand Andrea Bosisio 30 Euro.

Weiter schrieb der unbekannte Absender des Briefes: «Heute möchte ich mich bei Ihnen dafür entschuldigen und versuchen, es wiedergutzumachen. Als kleine Geste lege ich den vervierfachten Betrag der damaligen Konsumation bei und noch etwas mehr für die anderen Freunde der Gruppe, um auch ihre Schulden zu begleichen. Ich überlasse es Ihnen, ob Sie meine Entschuldigung akzeptieren oder nicht. Wir werden uns wiedersehen, denn nun werde ich erhobenen Hauptes wieder in die Bar kommen.»

«Du bist wunderbar»

«In 18 Jahren Tätigkeit war das einer der schönsten Tage», freut sich der Manager der Bar im historischen Stadtzentrum. «Ein Mensch, der sich nach 15 Jahren entschuldigt und Geld schickt! Du bist wunderbar», kommentiert Bosisio in einem Social-Media-Post. «Wir erwarten dich mit offenen Armen, einem guten Glas Wein und bedanken uns persönlich», lädt er den Absender des Briefes ein.

Wie «Corriere della Sera» berichtet, sei es im letzten Sommer unter jungen Italienern und Italienerinnen zur Mode geworden, aus Restaurants wegzulaufen, ohne zu bezahlen. Ein Vorfall wurde sogar zum Politikum, als die italienische Premierministerin nach einem viralen Tiktok-Video intervenierte. In den Aufnahmen war zu sehen, wie eine italienische Touristengruppe in der albanischen Stadt Berat ein Restaurant verliess, ohne die Rechnung zu begleichen. Georgia Meloni kontaktierte daraufhin den italienischen Botschafter in Albanien und forderte ihn auf, die Rechnung «für diese Idioten» zu bezahlen. Italien dürfe seinen Respekt nicht verlieren, meinte die Premierministerin.