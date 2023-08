Hotelbuffet in Italien: Frau mit Schokolade übergossen

Das Hotel Golfo Aranci auf Sardinien richtete kürzlich ein Dessertbuffet an. Auf dem Tisch waren neben Süssigkeiten auch eine mit Schokolade übergossene Frau.

Ein Buffet am Pool mit verschiedenen Desserts und Süssigkeiten sorgt in Sardinien für Aufregung. Denn auf dem langen, weiss gedeckten Tisch liegt eine junge Frau im Bikini, übergossen mit geschmolzener Schokolade. Was sich der Betreiber des Luxushotels Golfo Aranci auf Sardinien wohl damit gedacht hat, ist vielen Gästen ein Rätsel.