Italien: Schweizer zahlt keine Autobahn-Maut

So funktioniert das System «Telepass»

In Italien gibt es ein System namens «Telepass», das mithilfe eines elektronischen Geräts, der sogenannten Mautbox, ermöglicht, ohne anzuhalten an den Mautstellen mit gelben Zeichen vorbeizufahren. Durch Vereinbarungen mit verschiedenen Autobahngesellschaften kann man mit nur einem Gerät die Mautgebühren in Italien, Frankreich, Spanien und Portugal bezahlen. Darüber hinaus kann man in den bedeutendsten Städten auch das Parken mit dem Telepass erleichtern.