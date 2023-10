Turin: Lauras (5) Eltern wollen nach Unglück Pilot treffen

Laura starb in den Flammen. Der zwölfjährige Bruder des Todesopfers erlitt Verbrennungen, ebenso wie seine Mutter und sein Vater. Alle wurden in Turiner Spitäler eingeliefert.

Das Auto von Familie Origliasso wurde am 16. September 2023 getroffen, als ein glühendes Flugzeugteil sich löste. Die fünfjährige Laura kam dabei ums Leben.

Die Maschine traf am Boden ein Auto, in dem eine Familie unterwegs war.

Beim Absturz eines Militärfliegers ist in Norditalien ein fünfjähriges Mädchen durch ein herunterfallendes Flugzeugteil getötet worden.

Das Paar war am 16. September mit seinen beiden Kindern - der fünfjährigen Laura und dem zwölfjähriger Andrea - nach Venaria unterwegs, als ein Flugzeug der italienischen Militär-Kunstflugstaffel «Frecce Tricolori» kurz nach dem Start abstürzte. Ein glühendes Teil löste sich vom Flieger und traf das Auto der Origliasso. Laura starb in den Flammen, der Pilot konnte sich mit dem Fallschirm retten. Jetzt erwarten die trauernden Eltern eine Erklärung der Behörden.

«Wir fahren diese Strasse regelmässig, wir hätten nie gedacht, dass es gefährlich ist», sagt Mutter Veronica. An jenem Wochenende war in Turin eine Vorführung der «Frecce Tricolori» anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Luftwaffe geplant. Die Kunstflugstaffel zeichnet mit buntem Rauch die Farben der italienischen Flagge auf den Himmel. Nach ersten Erkenntnissen stürzte eines der Flugzeuge möglicherweise aufgrund eines Vogelschlags unmittelbar nach dem Start im Flughafen Caselle ab.

Auf der Suche nach einer Erklärung wollen die Eltern den Piloten der Unglücksmaschine, Major Oscar Del Dò, treffen. Sie wissen noch nicht, was sie für Fragen stellen, aber «die Worte kommen dann von selbst», meint die Mutter. «Wir haben Vertrauen in die Institutionen und hoffen, dass alle Verantwortlichkeiten geklärt werden, um unserer Tochter Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.»

Ein Clip zeigt, wie das Flugzeug abstürzt und in Flammen aufgeht. Der Pilot konnte sich in letzter Sekunde retten.

Narben erinnern an die Tragödie

Der Unfall hat die Familie für immer gebrandmarkt. Paolo Origliasso hat Narben an seinen Händen: Als das Auto in Flammen aufging, versuchte er verzweifelt, die kleine Laura aus dem Kindersitz zu lösen. Er sei deswegen kein «Held», sagt er. «Jeder an meiner Stelle hätte das Gleiche getan.» Heute setzt er sich mit seinem Schuldgefühl auseinander: «Manche Wunden können nicht geheilt werden.»