Drei Millionen Jahreslohn: Italien-Star und Skandalstürmer Mario Balotelli wechselt definitiv zum FC Sion

Darum gehts Mario Balotelli wechselt zum FC Sion.

Der hochtalentierte Stürmer hat eine bewegte Karriere bisher.

Neben seinen Toren ist er vor allem für seine Aussetzer bekannt.

Es ist nicht das erste Mal, Christian Constantin und der FC Sion für Aufsehen sorgen. 2012 wurde der italienische Weltmeister von 2006, Gennaro Gattuso ins Wallis gelotst. Dort konnte der Mittelfeldspieler seine Karriere ausklingen lassen und als Trainer erste Erfahrungen sammeln. Nun kommt der nächste Italiener ins Rhonetal. Stürmer-Star Mario Balotelli soll in dieser Saison in Sitten für die Tore sorgen. «Balo» unterschreibt bei den Walliser einen Vertrag bis 2024. Der 32-Jährige soll laut mehreren Medienberichten rund 3 Millionen Franken pro Saison erhalten. «Wir haben die Papiere um 17:59 Uhr verschickt», bestätigt Sion-Präsident Christian Constantin gegenüber «20 Minutes».

Der Italiener bringt Glamour ins Wallis und ist eine Bereicherung für die Super League. Egal wo der Stürmer gespielt hat, zwei Sachen waren vorprogrammiert. Tore und Skandale. In gut 450 Karrierespielen hat er knapp 200 Tore erzielt. Und gefühlt gleich viele Aussetzer auf und neben dem Platz.

Zehn Vereine in vier Ländern

Ausgebildet wurde Balotelli bei Inter Mailand. Bereits mit 18 Jahren spielte der hochtalentierte Stürmer in der ersten Mannschaft unter José Mourinho. Mit dem Portugiesen an der Seitenlinie gewann Balotelli 2010 das Triple. Mit 20 Jahren dann der Wechsel auf die Insel. Rund 30 Millionen Franken zahlte Manchester City. Mit seinem Assist zum Siegtor von Sergio Aguero in der letzten Minute hatte «Balo» grossen Anteil am ersten Meistertitel von ManCity.

Nach drei Jahren auf der Insel folgte die Rückkehr nach Mailand. Jedoch zum Stadtrivalen AC Milan. Nach zwei Jahren in Italien und zwei weiteren beim FC Liverpool folgte der Wechsel zum OGC Nizza. Dort traf der Skandalstürmer auf den Schweizer Trainer Lucien Favre. In knapp 80 Spielen erzielte er 43 Tore für die Südfranzosen. Auf Nizza folgte Marseille und zwei Vereine in Italien. Im letzten Sommer dann der Wechsel in die Türkei zu Adana Demirspor. Nach einem Streit mit seinem Trainer hat der italienische Nationalspieler nun die Türkei verlassen und sich dem FC Sion angeschlossen. Es ist nicht das erste Mal, dass Balotelli für negative Schlagzeilen sorgt.

Mit diesem Traumtor faszinierte Balotelli in der abgelaufenen Saison die Fussballwelt.

Die Skandalakte von Balotelli

Bereits in jungen Jahren hatte der Stürmer einen eigenen Kopf. Star-Trainer Jose Mourinho erzählte in einem Interview eine Anekdote aus der gemeinsamen Zeit. «In der Halbzeit verbrachte ich 14 der 15 Minuten damit, auf ihn einzureden: Mario, ich kann dich nicht auswechseln. Ich habe keine Stürmer auf der Bank. Bitte fass keinen an, konzentriere dich nur auf den Ball. Egal, ob wir den Ball verlieren, dich jemand provoziert, oder der Schiedsrichter einen Fehler macht, zeig keine Reaktion. In der 46. Minute sah er dann die Rote Karte.»

Ein weiteres Beispiel gefällig? Mit seinem Sportwagen soll Balotelli in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein. Auf die Frage der Polizei, wieso er 5000 Pfund in Bardabei habe, antwortete er: «Weil ich reich bin.»

Jugendspieler mit Dartpfeilen beworfen

Während seiner Zeit bei Manchester City soll er auf dem Vereinsgelände zudem Jugendspieler mit Dartpfeilen beworfen haben. Weil er von den britischen Medien immer wieder stark kritisiert wurde, wollte der Italiener eine Botschaft senden. Nach einem Tor zog er sein Trikot aus und darunter ein Shirt mit der Aufschrift «Why always me».

Besonders ironisch ist aber die Geschichte, die sich 2011 abgespielt hat. Zusammen mit einem Freund hat er seine Villa in Manchester mit einem Feuerwerkskörper in Brand gesteckt. In der gleichen Woche wurde der Stürmer in der Region rund um Manchester «Botschafter für Feuerwerks-Sicherheit» vorgestellt. Im Wallis darf man sich freuen – auf Tore, Spektakel und vielleicht auch auf Skandale.