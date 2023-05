Baume-Schneider: Italien soll wieder Flüchtlinge zurücknehmen

Seit Anfang Jahr sind über 45’000 Personen an Italiens Küsten angekommen, mehr als dreimal so viele wie in der Vorjahresperiode.

Das italienische Asylsystem steht unter grossem Druck. Seit Anfang Jahr sind über 45’000 Personen an Italiens Küsten angekommen, mehr als dreimal so viele wie in der Vorjahresperiode. Auch auf der Balkan-Route nimmt die Migration zu, wie das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement mitteilt. Vor diesem Hintergrund hat Italien bereits im Dezember 2022 die Rückübernahme von Asylsuchenden ausgesetzt, für die das Land gemäss der Dublin-Regeln zuständig ist. Wegen der weiteren Verschärfung der Lage hat Italien im April 2023 den Notstand ausgerufen .

Schweiz will Italien finanziell unterstützen

Laut Innenminister Piantedosi arbeitet Italien derzeit an einer Erhöhung der Unterbringungskapazitäten, damit es in den nächsten Monaten wieder Dublin-Überstellungen annehmen kann, wenn die Situation dies zulässt. Seit Beginn des Überstellungsstopps nach Italien ist die Überstellungsfrist für 81 Asylsuchende abgelaufen, was die Schweiz dazu verpflichtet, diese Fälle in ihrem eigenen Asylverfahren zu übernehmen.