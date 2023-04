Italien streicht Schweiz von der Liste für Steuerhinterziehung

Bisher mussten Personen, die in Italien wohnen und ihren Wohnsitz in die Schweiz verlegten, beweisen, dass sie auch wirklich in der Schweiz leben – und somit dort, und nicht in Italien, Steuern zahlen (Umkehr der Beweislast). Normalerweise liegt die Beweislast allerdings beim Staat selbst. Laut SVP-Politikerin Roberta Pantani sind besonders Banken und andere Unternehmen, insbesondere im Tessin, von dieser Regelung betroffen. Bereits 2019 reichte Pantani ein entsprechendes Gesuch gegen das Abkommen ein.