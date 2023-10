Italien: Swinger schrecken andere Strandbesucher ab

Meereszugang, Sandstrände und viel Sonne lassen sich an der Laguna del Mort geniessen.

Die Laguna del Mort in der Provinz Venedig genoss unter Swingern grosse Popularität. In den Dünen des Strandes verabredeten sie sich regelmässig und liessen ihren sexuellen Vorlieben freien Lauf. Dafür errichteten sie eigens Bauten mit Materialien wie Schwemmholz, welche die Gezeiten angespült hatten. Den lokalen Behörden waren die Swinger ein Dorn im Auge, sie hätten andere Strandbesucher abgeschreckt. Mit einem gross angelegten Einsatz bereiteten sie dem wilden Treiben deshalb ein Ende.

Nebst Polizistinnen und Polizisten der örtlichen Gemeinden Jesolo und Eraclea waren auch Mitarbeitende von Jesolos Stadtverwaltung sowie Freiwillige der Carabinieri an der Aktion beteiligt. Gemeinsam wollten sie den Strand wieder für alle zugänglich machen. «Die Aktion zur Überwachung der Lagune ist eine Massnahme zum Schutz des wunderschönen Gebiets», erklärt Jesolos Bürgermeister Christofer De Zotti. «So erobern wir Räume zurück, in denen sich in der Vergangenheit rücksichtslose Menschen sowohl gegenüber anderen als auch gegenüber der Umwelt breitgemacht haben.»