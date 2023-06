U21-EM: Italien tobt vor Duell gegen die Nati

Fussball-Italien tobt! «Skandal bei der EM», schreibt der «Corriere dello Sport» am Freitagmorgen auf seine Titelseite, nach dem die Squadra Azzurra beim Auftaktspiel in die U-21-EM gleich mehrfach Opfer eines Fehlentscheids des Schiedsrichters geworden ist. Der niederländische Offizielle Allad Lindhout verwehrte den Italiener bei der 1:2-Niederlage gegen Frankreich zunächst einen klaren Handspanalty, anschliessend liess er ein Foul vor dem französischen Siegestreffer ungeahndet.

Doch das italienische Blut so richtig in Wallung brachte der dritte Schiri-Bock. In der 93. Minute köpfelte Raoul Bellanova mit der letzten italienischen Aktion den Ball an den linken Innenpfosten, Frankreich Verteidiger Castello Lukeba klärte den Ball in letzter Sekunde. Doch die TV-Bilder zeigen: Der Ball war bereits hinter der Torlinie. Glück für die Franzosen, dass es an der U-21-EM keinen Videoschiedsrichter gibt. Dieser hätte sich wohl bei gleich allen drei Szenen gemeldet.