Basketball : Italien-Trainer schlägt Ordner, weil dieser ihn nicht feiern liess

Als er später zum Feiern zurück zu seinem Team will, eskaliert die Situation.

Die Basketball-EM in Berlin hat ihre erste grosse Sensation. Top-Favorit Serbien um NBA-Superstar Nikola Jokic musste sich völlig überraschend im Achtelfinale Italien mit 86:94 geschlagen geben. In der Vorrunde hatte Serbien noch fünf souveräne Siege aneinandergereiht und damit seinen Status als grösster Goldanwärter untermauert.

Den Moment des grossen Triumphs hätte Italiens Coach Gianmarco Pozzecco (49) nur zu gerne mit seinem Team gefeiert. Das Problem: Pozzecco hatte sich zuvor mehrfach so laut über die Entscheide des Schiedsrichter-Trios beklagt, dass er der Halle verwiesen worden war.

Ordner nimmt es mit Humor

Als der Italiener während der letzten Spielsekunden und des sich abzeichnenden Sieges zurück zu seinem Team will, wird er von der Stadionsicherheit aufgehalten. Doch das will sich Pozzecco nicht so einfach gefallen lassen, schlägt einem Ordner die Faust auf den Brustkorb und drängt sich schliesslich zu seinen Spielern vor.