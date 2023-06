U-21-EM: So bereitet sich die Schweizer Nati vor

Stimmen aus dem Camp in Basel: So bereitet sich die U-21 auf die EM vor. Video: 20min

Darum gehts Am 22. Juni startet die U-21-Nati mit dem Spiel gegen Norwegen in die EM.

Seit Mittwoch trainierte das Team in Basel – bald gehts nach Österreich weiter.

20 Minuten hat mit Trainer Patrick Rahmen und Mittelfeld-Star Ardon Jashari gesprochen.

Ab dem 21. Juli spielt die Schweiz an der U-21-EM in Rumänien und Georgien um kontinentale Würden. Und das, wie es vielerorts heisst, mit der besten U-21 aller Zeiten? «Es ist eine starke Mannschaft», sagt Trainer Patrick Rahmen am zweiten Vorbereitungstag auf dem FCB-Campus. Man dürfe aber nicht vergessen, dass es eine schwierige Gruppe ist und ein Weiterkommen viel Effort bedarf. «Es muss alles zusammenpassen», so der 54-Jährige. Aber: «Italien und Frankreich werden nicht gerne gegen uns spielen.» Das erste Gruppenspiel steigt am 22. Juli in Cluj. Gegner ist dann Norwegen. Rahmen sagt: «Auch die haben ein starkes Aufgebot.»

Wer bis dann auf der 23-Mann-Kaderliste der Schweizer stehen wird, ist noch nicht ganz klar. Am Mittwoch sind 19 Spieler eingerückt, darunter auch die Neulinge Christian Witzig (St. Gallen), Andrin Hunziker (Basel) und Severin Ottiger (Luzern). Erst am Freitag stiessen dann die YB-Double-Gewinner Fabian Rieder, Lewin Bum, Aurèle Amenda und Kastriot Imeri zum Team. Genauso wie die FCB-Stars Dan Ndoye und Darian Males, sowie Simon Sohm, der erst vor kurzem noch mit seinem Verein Parma den Aufstiegs-Playoffs unterlegen war. Basel-Knipser Zeki Amdouni reist zunächst mit der A-Nati mit und wird zwei Tage vor dem ersten EM-Spiel hinzukommen.

Vier Spieler müssen noch weg

Nach dem Pre-Camp in Basel gibts ab Samstag zwei Tage Pause, ehe es am Montag mit der zweiten Vorbereitungsphase im österreichischen Zillertal weitergeht. Sind die Jungs nach ihren langen Club-Saisons überhaupt heiss auf Nati-Fussball? «Ja, die Lust ist da», bewertet Rahmen, «bisher ging es ums Einsteigen, aber die Stimmung ist gut und die Intensität hoch.» Vier Spieler muss der Baselbieter bis zur Reise nach Rumänien noch streichen. Rahmen: «Wir nehmen die Trainingseindrücke noch mit, dann entscheiden wir.»

Die Neulinge Ottiger und Witzig beispielsweise hätten in ihren Clubs eine starke Saison gespielt, während andere weniger zum Zug gekommen seien. «Am Ende machen wir die Selektion mit dem besten Gefühl und unter Berücksichtigung derjenigen Aspekte, die wir nach den Trainings bewerten können», so der Coach. Dass einige Spieler gerade noch Double- oder Meisterfeiern hatten, sieht Rahmen unproblematisch: «Du erholst dich in kurzer Zeit zwar nicht komplett, verlierst aber auch nicht viel.» Die Liste wird am 14. Juni publiziert, heisst es.

«Sehr viel Qualität im Team»

Einer, der bei seinem Team eine starke Saison gespielt hat, ist Ardon Jashari. Der Luzerner hat mittlerweile schon Erfahrungen in der A-Nati gesammelt. Auch deswegen wird ihm für die EM eine Leaderrolle zukommen. «Ich will der Mannschaft einfach helfen», gibt sich der 20-Jährige gegenüber 20 Minuten bescheiden. Er wolle, dass ihn die Mannschaft spürt. Jashari: «Das gilt auf und neben dem Platz.»

Auch der Mittelfeldspieler schätzt die bevorstehenden Gegner sehr stark ein. Aber: «Mit Rieder, der ein unglaublicher Spieler ist, haben wir sehr viel Qualität in der Mannschaft.» Jashari habe ein sehr gutes Gefühl bei der Gruppe. «Viele Spieler sind in ihren Vereinen gesetzt», so der zweifache A-Nati-Spieler. Sein Rezept für die nächsten Wochen: «Wir müssen uns auf unsere Leistung konzentrieren, aber dürfen nicht vergessen, was wir für Gegner haben.»

Das EM-Programm der U-21 Vorbereitung: 7. bis 10. Juni 2023: Pre-Camp in Basel

12. bis 18. Juni 2023: Camp in Zillertal, Österreich

16. Juni 2023: Testspiel gegen Deutschland (nicht öffentlich)

19. Juni 2023: Abflug nach Cluj-Napoca (via Salzburg) EM-Gruppenspiele: 22. Juni 2023: Norwegen – Schweiz (18 Uhr Lokalzeit, CFR Cluj Stadium)

25. Juni 2023: Schweiz – Italien (18 Uhr Lokalzeit, Cluj Arena)

28. Juni 2023: Schweiz – Frankreich (20.45 Uhr Lokalzeit, CFR Cluj Stadium)

