Unwetter in Italien: Neue Niederschläge angekündigt

Reise in den Süden lohnt sich kaum: So wird das Wetter in der Schweiz

Am Samstag fällt im Tessin noch viel Niederschlag, doch bereits am Sonntag dürfte es sonnig und warm werden. Im Norden bleibt es den ganzen Tag trocken und es dürfte Temperaturen zwischen 18 und 20 Grad geben. Zu Beginn der neuen Wochen gibt es viel Sonnenschein und die Temperaturen steigen auf 24 Grad im Norden und Süden an, lokal ist sogar ein Sommertag möglich. Im Westen steigt während des Tages das Gewitterrisiko. Eine Störung am Dienstag bringt lokal Regen am Dienstag im Norden, im Süden sind Gewitter möglich. Zum Wochenende hin zeigt sich im Norden öfters die Sonne, im Süden wird es nass und gewitterig. An Pfingsten dürfte sich eine Reise in den Süden also kaum lohnen.