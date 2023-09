Italien: Vater will Sohn rächen und Bar anzünden – tot

Die gewalttätige Auseinandersetzung, die in der Nacht von Freitag auf Samstag zum Tod von Davide Buzzi, 42 Jahre alt und wohnhaft in Codigoro im Zentrum von Ferrara, geführt hat, soll aus Rache geschehen sein. Buzzi soll in Begleitung eines 22-jährigen Mannes – dem Cousin seines Stiefsohns – in die Bar «Big Town» in Ferrara gegangen sein, um sie in Brand zu setzen, wie der «Corriere della Sera» schreibt. Offenbar wollte er den Tod seines 19-jährigen Stiefsohns rächen, der sich kurz vor Mitte August in der Nähe der Bar ereignet hatte.