Mehr als eine Million Corona-Infektionen in Italien

In Italien überschreitet die Zahl der Coronafälle die Schwelle von einer Million. Das geht aus am Mittwoch veröffentlichten Daten des Gesundheitsministeriums hervor. Demnach werden 32’961 neue Fälle registriert und damit weniger als am Dienstag mit 35’098. Die Zahl der Todesfälle erhöht sich um 623 auf 42’953. In Europa hatten bereits Spanien und Frankreich mehr als eine Millionen Infektionen gemeldet.