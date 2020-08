Appell an Bürger

Italien verlängert Corona-Massnahmen

Maskenpflicht und Abstandsregeln gelten bis 7. September. Vorsichtige Lockerungen hingegen gibts im Bereich des Tourismus.

Die Regierung hat den Fahrplan für die nächsten Wochen bekanntgegeben: Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte im Chigi-Palast in Rom. (7. August 2020)

Das Kabinett von Ministerpräsident Giuseppe Conte verabschiedete am Freitagabend ein Dekret, in dem unter anderem die Maskenpflicht in geschlossenen, öffentlichen Räumen und die Abstandsregeln bis 7. September weiter vorgeschrieben werden.