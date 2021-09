«Green Pass» : Italien verlangt Corona-Zertifikat auch bei der Arbeit

Die Zertifikatspflicht wird in Italien ab Mitte Oktober auf die gesamte Arbeitswelt ausgeweitet. Betroffen sind 18 Millionen Menschen.

Egal ob Angestellte, Selbstständige oder Beamte: Wer in Italien arbeiten will, braucht bald ein Covid-Zertifikat.

Nachdem Italien im Kampf gegen das Coronavirus seine Regeln bereits verschärft hat, wird die sogenannte «Green Pass»-Pflicht noch einmal ausgeweitet. Bisher galt bereits: Wer den «Green Pass» nicht hat, kann in Italien nicht ins Restaurant, ins Fitness oder überregionale Reisen in Zügen oder Bussen unternehmen.

Nun weitet die italienische Regierung die Zertifikatspflicht per 15. Oktober auf die gesamte Arbeitswelt aus. Das heisst, wer arbeiten will, braucht ein Zertifikat, alle Angestellten und Selbstständigen in der Privatwirtschaft sowie auch die Beamten in öffentlichen Ämtern sind betroffen, das schreibt der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel). Kontrollieren sollen dies die Abteilungsleiter in den Firmen. Wer ohne «Green Pass» bei der Arbeit erwischt wird, wird laut italienischen Medien nach Hause geschickt oder mit Geldstrafen von 400 bis 1000 Euro gebüsst.