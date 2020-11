Italien verschärft Corona-Massnahmen für weitere Regionen

Die italienische Regierung erklärt die süditalienische Region Kampanien und die Toskana zu Roten Zonen. Mit den verschärften Massnahmen will die Regierung die Neuansteckungen reduzieren.

Das kündigte der Gesundheitsminister Roberto Speranza in der Nacht auf Samstag an.

In Italien steigen die Corona-Zahlen weiter an.

«Es gibt keinen anderen Weg, um die Zahl der Todesfälle zu reduzieren und die Ansteckungen zu verringern», schrieb Speranza in seinem Post. Für den überwiegenden Teil Italiens gelten damit strenge Corona-Auflagen. Das Land ist in drei Zonen eingeteilt. In der Roten herrscht gewissermassen ein Lockdown. In der Orangen Zone ist die Bewegungsfreiheit über die Kommunen und Regionen hinaus ohne Angabe bestimmter Gründe eingeschränkt.