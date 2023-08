Italien: Fälle von Dengue-Fieber am Gardasee

Sowohl am Gardasee als auch in der Provinz Lodi häufen sich derzeit die Verdachtsfälle von Dengue-Fieber. In der Lombardei wurde die Warnstufe erhöht.

1 / 4 Fälle von Dengue-Fieber, das in seltenen Fällen tödlich sein kann, nehmen in Italien zu. Seit Januar 2023 wurden fast 50 Fälle diagnostiziert. AFP So sind am Gardasee innerhalb weniger Tage zwei Verdachtsfälle aufgetreten. In der Lombardei wurde deswegen bereits die Alarmstufe erhöht. IMAGO/Nordphoto Es wird empfohlen, Wasseransammlungen zu vermeiden, da sich die Mücken im stehenden Wasser vermehren. Moskitonetze an Türen und Fenstern sollen das Eindringen der Mücken in Häuser und Wohnungen verhindern. IMAGO/Nordphoto

Darum gehts In Italien häufen sich derzeit Fälle von Dengue-Fieber.

So gab es jüngst zwei Verdachtsfälle am Gardasee und deren drei in der Provinz Lodi.

Wegen der Dengue-Fälle wurde in der Lombardei die Alarmstufe erhöht.

Am Gardasee gibt es Sorge vor dem Dengue-Fieber, denn innerhalb weniger Tage sind zwei Verdachtsfälle aufgetreten. Das Dengue-Fieber, das in seltenen Fällen tödlich sein kann, ist eine grippeähnliche Krankheit, die in tropischen Ländern weit verbreitet ist. Es wird von tagaktiven Stechmücken, insbesondere der Asiatischen Tigermücke, übertragen. Während das Dengue-Fieber hauptsächlich in tropischen Ländern auftritt, kommt es vereinzelt auch in europäischen Regionen wie dem Mittelmeer vor. In Italien wurden seit Januar 2023 fast 50 Fälle diagnostiziert, wie die italienischen Zeitung «Il Girono» schreibt.

Aufgrund der Dengue-Fälle wurde in der Lombardei die Alarmstufe erhöht, berichtet der ADAC. Die betroffenen Gemeinden gehen nun mit Pestiziden gegen die Mücken vor und haben eine Anti-Mücken-Verordnung erlassen. Es wird empfohlen, Wasseransammlungen zu vermeiden, da sich die Mücken im stehenden Wasser vermehren. Moskitonetze an Türen und Fenstern sollen das Eindringen der Mücken in Häuser und Wohnungen verhindern. Zudem können Rauchspiralen im Aussenbereich oder Elektrostrahler im Innenbereich helfen, die Mücken fernzuhalten.

Schutz vor Dengue-Fieber Um sich vor Dengue-Fieber zu schützen, ist ein intensiver Mückenschutz, insbesondere tagsüber, entscheidend. Zudem muss die Kleidung für optimalen Schutz einen möglichst grossen Teil der Haut bedecken. Seit Februar 2023 steht ein Impfstoff gegen Dengue-Fieber zur Verfügung, der für Personen ab vier Jahren in Europa zugelassen ist. Eine kurzfristige Impfung vor den Ferien ist jedoch wenig sinnvoll, da die volle Wirksamkeit des Impfstoffs etwa zwei Wochen nach der zweiten Impfung eintritt, die wiederum drei Monate nach der ersten Impfung erfolgen muss.

Auch in Castiglione d'Adda in der italienischen Provinz Lodi ist die Zahl der Fälle von Dengue jüngst auf drei gestiegen. Neben einem 70-jährigen Mann haben sich ein kleines Mädchen, das derzeit in einem nicht ernsten Zustand im Spital von Lodi liegt, und ein 60-jähriger Mann, der sich erholt hat und bereits wieder arbeiten kann, infiziert. Beide leben nicht weit von der ersten infizierten Person entfernt, wie der «Corriere della Sera» berichtet.

Es handelt sich um drei Infektionsfälle, die nicht mit Reisen in Ländern zusammenhängen, in denen die Krankheit endemisch ist. Die Abteilungen für Hygiene und Gesundheitsprävention haben für die betroffenen Gebiete Massnahmen angeordnet, um die Tiere zu beseitigen. Zudem bietet das Gemeindehaus in Codogno eine kostenlose Antikörperanalyse, um festzustellen, ob Personen mit dem Virus in Kontakt gekommen sind. Denn die Infektion verläuft in vielen Fällen asymptomatisch.