Italien will Pelz und Pelzfarmen verbieten

Die Verwendung von Pelz ist in der Mode ein kontroverses Thema. In Italien wurde diese Woche nun ein Antrag angenommen, der alle Pelztierfarmen schliessen und die Pelztierzucht verbieten will. Die Entscheidung bedarf zwar noch der endgültigen Zustimmung des Parlaments, es wird aber erwartet, dass sie auch da durchkommt. Das würde Italien mit Ländern wie Slowenien, Kroatien und Österreich zum 16. Land in Europa machen, das Pelz verbietet. Frankreich hat erst im November auch nachgezogen und Israel hat im Juni als erster Staat ein Verkaufsverbot für Pelze erlassen.

Ein Zeichen für das Tierwohl

«Das ist ein historischer Sieg für den Tierschutz in Italien», sagt Martina Pluda, Direktorin der Tierschutzorganisation Humane Society International in Italien. Die Abstimmung über den Antrag sei nach Gesprächen mit der Organisation geschehen sowie nachdem diese ihren jüngsten Bericht namens «Mink breeding in Italy: Mapping and future perspectives» (auf Deutsch: «Nerzzucht in Italien: Abbildung und Zukunftsperspektiven») veröffentlicht hatte. «Es gibt ganz klare Gründe für die Schliessung und das Verbot von Pelztierfarmen: wirtschaftliche, ökologische, gesundheitliche und natürlich tierschutzrelevante», erklärt Martina Pluda.

«Mit der Abstimmung wird anerkannt, dass die Zulassung der Massenzucht von Wildtieren für Pelzmode ein Risiko für Tiere und Menschen darstellt, das durch die begrenzten wirtschaftlichen Vorteile für eine kleine Minderheit, die in dieser grausamen Industrie tätig sind, nicht gerechtfertigt werden kann», freut sich die Tierschützerin. So verzichten in Italien bereits zahlreiche Luxusmarken wie Valentino, Armani, Gucci, Prada und Versace auf Pelz.

Pelz in der Schweiz In der Schweiz herrscht zwar eine Deklarationspflicht für Pelz und viele Geschäfte, darunter Jelmoli, PKZ und Globus, verkaufen mittlerweile keinen Echtpelz mehr – dennoch ist billiger Pelz aus Qualzuchten oder europäischer Käfighaltung sowie Fallenfang hierzulande mancherorts noch erhältlich. Mitte November stimmte der Nationalrat mit 144 zu 31 Ja-Stimmen einem Importverbot von tierquälerisch erzeugten Pelzprodukten zu. Wann der Ständerat über die Motion abstimmen wird, ist noch unklar. Der Bundesrat ist gegen die von SP-Nationalrat Mattias Aebischer eingereichte Motion und plädiert stattdessen für eine strengere Deklarationspflicht.

Sofortiges Verbot der Pelztierzucht

Der angenommene Antrag beinhaltet, dass die zehn restlichen Pelzfarmen in Italien in den nächsten sechs Monaten geschlossen werden. Dazu herrscht ein sofortiges Verbot der Zucht von Pelztieren. Die betroffenen Landwirte werden durch einen Fonds in der Höhe von drei Millionen Euro im Jahr 2022 unterstützt.

«Ein Traum wird wahr, den Tierschutzverbände in unserem Land seit Jahrzehnten pflegen», sagt Michela Vittoria Brambilla, Präsidentin der parlamentarischen Intergruppe für Tierrechte und der Italienischen Liga für den Schutz von Tieren und Umwelt zum Entscheid. «Jetzt warten wir auf die endgültige Verabschiedung des Haushaltsgesetzes, aber der politische Wille ist klar zum Ausdruck gebracht worden.»