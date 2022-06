Wasserlieferung: Italien will Wasser von der Schweiz – Fachleute fürchten um Stromversorgung

Auch andere Flüsse, etwa dem Sangone, der später in den Po fliesst, führen derzeit gar kein Wasser.

Der Pegelstand des Flusses Po ist derzeit so tief wie seit 70 Jahren nicht mehr.

Es sind Bilder wie aus Weltuntergangs-Szenarien. Ein Flussbett, das aussieht wie eine Wüste. Ein anderes, in dem nur noch ein dünnes Rinnsal fliesst. Einen derart tiefen Wasserstand gab es in Norditalien letztmals vor 70 Jahren, jetzt befürchten die Behörden Ernteausfällen in den Landwirtschaftsregionen Lombardei, Emilia-Romagna und Piemont.