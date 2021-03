Hart von der Pandemie getroffen : Italien überschreitet Marke von 100’000 Corona-Toten

Unser südlicher Nachbar wurde im Jahr 2020 als erstes europäisches Land hart vom Virus getroffen. Bezüglich Toten führt die Lombardei die traurige Rangliste an.

Italien hat am Montag die Marke von 100’000 Corona-Toten überschritten. Mit weiteren 318 Todesopfern binnen 24 Stunden erhöhte sich die Zahl der Todesfälle auf 100’103, wie das Gesundheitsministerium mitteilte.

Mit fast 30’000 Toten ist die wirtschaftlich starke Lombardei im Norden des Landes am stärksten von der Pandemie betroffen. In der Emilia Romagna starben fast 11’000 Menschen an oder mit dem Coronavirus, gefolgt vom Piemont und von Venetien mit jeweils knapp 10’000 Corona-Toten.