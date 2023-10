Venedig: Das sind die Opfer des Busunglücks mit 21 Toten

Der Bus stürzte von einer Hochstrasse auf Bahngleise in Mestre. Einsatzkräfte sind mit mehreren Krankenwagen am Unfallort. 20min

Darum gehts Sieben Todesopfer des Busunglücks sind offiziell identifiziert worden.

Unter den Todesopfern sind zwei noch nicht identifizierte Minderjährige.

Bei den 15 Verletzten handelt es sich um ausländische Staatsangerhörige.

Nach einem Busunglück mit 21 Todesopfern herrscht in Venedig Trauer. Die Flaggen in der norditalienischen Lagunenstadt wehten am Mittwoch auf halbmast. Ein Bus mit Touristinnen und Touristen war am Dienstag von einer Brücke gestürzt und in Brand geraten.



Unter den Verletzten befinden sich laut italienischen Medienberichten zwei Brüder aus Österreich im Alter von drei und 13 Jahren. Sie liegen in einem Spital in Treviso. Ihre Mutter und deren Partner kamen beim Unfall ums Leben. Unter den Verstorbenen seien auch ein kleines, etwa einjähriges Mädchen und eine 13-jährige Jugendliche.

Sieben Todesopfer offiziell identifiziert

Ein vierjähriges Mädchen aus der Ukraine sei schwer verletzt ins Spital von Padua eingeliefert worden, genauso wie eine 52-jährige Frau aus Spanien, wie es in den Berichten weiter heisst. Sie kämpfen um ihr Überleben: «Wir werden sehen, wie sich die Situation in den nächsten Stunden entwickelt», sagte der Generaldirektor des Universitätsspitals von Padua, Giuseppe Dal Ben, am Mittwoch. Im Spital von Padua werde zudem ein dreijähriges Mädchen mit schweren Verbrennungen behandelt.



Sieben Todesopfer des tragischen Busunglücks seien mittlerweile offiziell identifiziert worden.

Fünf waren ukrainische Staatsbürger, einer war ein deutscher Staatsbürger und der Fahrer war Alberto Rizzotto, ein 44-Jähriger aus Treviso. Die endgültige Zahl beläuft sich auf 21 Todesopfer, darunter zwei noch nicht identifizierte Minderjährige. Nach Angaben des Präfekten von Venedig, Michele Di Bari, handelt es sich bei den 15 Verletzten (sechs in einem ernsten Zustand) allesamt um Ausländer: Vier haben die ukrainische Staatsangehörigkeit, zwei die spanische, zwei kommen aus Österreich, einer aus Deutschland, ein weiterer aus Kroatien und ein Verletzter ist französischer Staatsbürger.

Laut der Feuerwehr von Venedig stürzte der Bus von einer Brücke über eine Eisenbahnlinie zwischen Mestre und Marghera, zwei auf dem Festland gelegene Stadtteile Venedigs. Getty Images

Bus fuhr erst seit einem Jahr

An Bord des Busses befanden sich 35 Personen, es gab 16 Reservierungen, wie Massimo Fiorese, der CEO des Busunternehmens La Linea, das im Auftrag des Campingplatzes Hu in Marghera die Verbindung nach Venedig betreibt, erklärt.



Der in den Unfall verwickelte Elektrobus wurde vor einem Jahr, im Oktober 2022, eingeweiht. Ein Video aus dem Smart-Kontrollraum der Gemeinde Venedig zeigt den Bus in dem Moment, in dem er von der Brücke stürzt.

Mit Material von AFP