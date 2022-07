Von der Polizei gestoppt : Italiener (46) fährt über 17 Rotlichter in den gesperrten Gotthard-Tunnel

Ein Italiener, der unbedingt in den Süden fahren wollte, liess sich am Gotthard nicht aufhalten und fuhr in den gesperrten Tunnel ein. Nach vier Kilometern beendete die Polizei seine Fahrt.