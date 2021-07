Berrettini schlägt Federer-Bezwinger : Djokovic steht im Wimbledon-Final und trifft dort auf Premieren-Italiener

Matteo Berrettini hat sich als erster Italiener der Geschichte für einen Wimbledon-Final qualifiziert. Dort fordert er am Sonntag die Weltnummer 1, Novak Djokovic.

Er schlägt im Halbfinal den Kanadier Denis Shapovalov in drei Sätzen.

Er ist der erste Italiener in einem Wimbledon-Endspiel.

Novak Djokovic zieht nach einem Viersatz-Sieg gegen Denis Shapovalov in den Wimbledon-Final ein.

Turnierfavorit Novak Djokovic steht wenig überraschend im Wimbledon-Final vom Sonntag. Der Tennis-Weltranglisten-Erste aus Serbien gewann am Freitag im Halbfinale 7:6 (7:3), 7:5, 7:5 gegen den Kanadier Denis Shapovalov.

Djokovic strebt nun seinen 20. Titel bei einem Grand-Slam-Turnier an. Damit würde er die Bestmarke von Roger Federer und Rafael Nadal einstellen. Zudem will der 34-Jährige auch das dritte der vier wichtigsten Turniere in diesem Jahr für sich entscheiden.