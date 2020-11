In der süditalienischen Stadt Neapel entdeckt ein Mann einen Patienten tot im Bad. Er filmt die Szene und postet das Video auf Social Media. Damit wolle er zeigen, wie überfordert das Personal in den Spitälern derzeit sei, sagt er.

Ein Schock-Video aus einem Spital in Neapel und der Sprung über die Marke von einer Million Corona-Fällen sorgen in Italien für neue Alarmrufe. Twitter

Darum gehts Ein Schock-Video geht in Italien viral.

Es zeigt einen toten Corona-Patienten auf dem Boden eines Spitals in Neapel.

Im ganzen Land ist das Gesundheitspersonal mit der verschärften Corona-Lage überfordert.

In Italien geht dieser Tage ein Video viral, das die dramatische Situation im Spital Cardarelli in Neapel zeigt. In den Aufnahmen ist eine überfüllte Notaufnahme zu sehen, im Badezimmer liegt ein toter Mann auf dem Boden.

Rosario Lamonica, der Autor des Schock-Videos, erklärte gegenüber «Il Messaggero», dass er die Bilder veröffentlichte, um «die widerlichen Umstände» in den Spitälern sichtbar zu machen. «Als ich um Hilfe bat, hörte mir niemand zu. Es gab sogar einige, die mir sagten, ‹ kümmere dich um deine Angelegenheiten › .»

Wie «Corriere della Sera» berichtet, soll es sich beim Todesopfer um einen 84 Jahre alten Mann handeln, der an einem Herzinfarkt gestorben sei. Für den 30-jährigen Lamonica spielt das Alter des Opfers keine Rolle: «Als ich ins Badezimmer ging, lebte er noch», sagt er. Das Gesundheitspersonal hätte dem Mann helfen können, wenn es nicht so überfordert gewesen wäre. «Er war vor zwei Tagen eingeliefert worden und half anderen älteren Patienten, so viel er konnte.»

Lamonica habe bemerkt, dass etwas nicht stimme, als der Mann nicht mehr aus dem Badezimmer gekommen sei. «Ich ging hinein und sah, dass er nicht atmen konnte. Ich warf ihm Wasser ins Gesicht und schrie um Hilfe. Sie kamen erst nach einer halben Stunde, da war er bereits tot. Ich kann es nicht ertragen.»

Menschen werden auf Parkplätzen behandelt

Das Video aus Neapel und der Sprung über die Marke von einer Million Corona-Fällen lösten in Italien neue Alarmrufe aus. «Die Bilder des Patienten, der im Cardarelli-Spital in Neapel tot gefunden wurde, sind schockierend», schrieb Aussenminister Luigi Di Maio am Mittwochabend auf Facebook. «In Neapel und in vielen Teilen Kampaniens ist die Situation ausser Kontrolle.»

Es gebe Berichte über Menschen in der Region am Golf von Neapel, die im Auto auf Parkplätzen behandelt würden. Andere müssten viel zu lange auf ihren Transport ins Hospital warten, schrieb er.

Spital dementiert Chaos-Situation

Die Verantwortlichen des Cardarelli-Spitals sagten eine Untersuchung der Todesumstände zu. Das Spital arbeite zwar unter viel Druck, aber die Lage sei nicht ausser Kontrolle, hiess es. Klinikdirektor Giuseppe Longo versicherte am Donnerstag nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa, alle Patienten könnten angemessen behandelt werden.

Das Krankenhauspersonal in Italien widerspricht allerdings Longos Darstellung. Vielerorts arbeite man wegen der verschärften Corona-Lage unter Dauerstress und am Rande der Kapazitäten: «Wir fühlen uns schlecht, sehr schlecht», sagte Claudio Zanon, Leiter des Valduce-Krankenhauses nahe dem Comer See in der Lombardei, am Donnerstag.

«Anders als während der ersten Welle ist das Gesundheitspersonal frustriert, demotiviert, gestresst und leidet unter Burn-out», beschrieb er die Lage in Como in einer Videokonferenz mit der Auslandspresse in Rom. «Es gibt eine breite Niedergeschlagenheit, die im Kampf gegen die Epidemie nicht hilft.» Auch aus anderen Regionen Italiens gab es vergleichbare Berichte.

Sein Haus habe keine freien Betten mehr, auch nicht auf der Intensivstation, sagte Zanon. Das Haus müsste auf 70 der rund 600 Ärzte, Ärztinnen und Krankenschwestern verzichten, weil sie mit dem Virus infiziert seien, erläuterte er. Am Mittwoch ordnete Zanon die Schliessung der Notaufnahme des Spitals an.

Neapel gilt als gelbe Zone

Das Mittelmeerland mit seinen 60 Millionen Einwohnern meldete am Donnerstag einen Anstieg der Positiv-Tests um 37’978 auf insgesamt 1,066 Millionen. Weitere 636 Menschen starben, die positiv getestet wurden. Das ist der höchste Wert seit dem 6. April. Die Gesamtzahl der statistisch ausgewiesenen Todesfälle steigt damit auf 43’589.

Aktuell sind mehrere Regionen stark von der zweiten Corona-Welle erfasst. Diesmal registrieren auch eher arme, süditalienische Gebiete hohe Ansteckungszahlen. Dazu gehört Kampanien, wo es zuletzt rund 3000 neue Fälle pro Tag gab.

Wegen der regional unterschiedlichen Lagen hat die Regierung in Rom im Kampf gegen die Pandemie das Land vor kurzem in drei Risikozonen eingeteilt. Mehr als die Hälfte der 20 Regionen wurde zu roten oder orangen Zonen erklärt. In den roten Zonen – darunter die Lombardei und das Piemont im Norden sowie Kalabrien im Süden – gelten Teil-Lockdowns mit Ausgangsbeschränkungen.