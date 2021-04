In der Gemeinde Balerna, bei Chiasso, ist es am Freitagmittag zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Ein Fahrzeuglenker war um 12.30 Uhr auf einer Nebenstrasse im Ort unterwegs. Nach einer ersten Rekonstruktion entzog sich der 28-jährige italienische Staatsbürger mit Wohnsitz in Italien am Steuer eines Autos mit Tessiner Kennzeichen zunächst einer Kontrollstelle der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) und flüchtete anschliessend.