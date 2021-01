Die US-Vizepräsidentin Kamala Harris könne «sowieso tanzen», weil sie «als dunkelhäutige Person den Rhythmus» habe, sagte SP-Nationalrätin Yvonne Feri am Freitag in der SRF-Arena.

Kritiker sagen, dass sich eine SP-Frau, deren Partei sich vorbehaltlos gegen Rassismus engagiert, einfach nicht so äussern dürfe – auch wenn es «total positiv» gemeint gewesen sein solle.

Tatsächlich könnte man erwarten, dass eine linke Politikerin voraussehen müsste, was eine solche Aussage im vergifteten Diskussionsklima in den Sozialen Medien auslösen wird. Schriftlich hätte sie sich wohl kaum so geäussert, aber sie machte diese Aussage spontan in einer Live-Situation, zögerte sogar schon beim Begriff «dunkelhäutig» und stolperte dann doch. Und bumm, wird ihr das um die Ohren gehauen, einer Frau aus dem eigenen Lager, die sich zeitlebens für Minderheiten eingesetzt hat. Das zeigt, wie entrückt die Diskussion in den sozialen Medien von der realen Lebenswelt ist, ohne jegliche Bodenhaftung.