U21-EM: Italiener warnen vor Päckli zwischen Schweiz und Frankreich

Italien könnte trotz Sieg gegen Norwegen schon in der EM-Gruppenphase hängen bleiben.

Eine Übersicht über die komplizierten Szenarien in der Gruppe D, in der noch jedes Team weiterkommen kann.

Italien muss dagegen hoffen, dass es in diesem Spiel auf keinen Fall einen 3:2-Erfolg für die Nati gibt.

Am Mittwoch (20.45 Uhr) braucht die Schweiz gegen Frankreich einen Sieg, um in den EM-Viertelfinal einzuziehen.

«È allarme», warnt die Gazzetta dello Sport vor dem letzten Gruppenspiel an der U-21-EM. Turniermitfavorit Italien droht trotz des 3:2-Erfolgs gegen die Nati das vorzeitige Turnier-Aus. Die Sportzeitung rechnet das Horror-Szenario gleich selber vor: Gewinnt die Schweiz das Gruppenspiel gegen Frankreich mit 3:2 oder feiert einen noch höheren Sieg mit einem Tor Differenz, wird das Spiel zwischen Italien und Norwegen bedeutungslos.

Schuld an der italienischen Angst vor einem «Biscotto» (Guetzli), also einem Päckchen zwischen der Schweiz und Frankreich, sind die Uefa-Regeln des EM-Turniers. Bei einem Schweizer Sieg gegen die Équipe Tricolore und einem zeitlichen Erfolg Italiens über Norwegen hätten gleich drei Teams sechs Punkte auf dem Konto. Auch die gewonnene Punkteanzahl aus den Direktduellen wäre identisch. So käme das Torverhältnis aus den direkten Begegnungen zum Zuge. Dort steht die Nati vor dem letzten Spieltag bei 2:3, die Franzosen bei 2:1 und die Italiener bei 4:4.