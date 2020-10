Cosimo Chionna wurde am 16. Oktober 2020 an der französischen Grenze zu Deutschland festgenommen.

Der 52 Jahre alte Cosimo Chionna war in Deutschland ein gesuchter Mann. Er steht im Verdacht, etwa 160 -mal minderjährige Mädchen vergewaltigt zu haben. Vor wenigen Tagen konnte ihn die französische Polizei in Rumersheim-Le-Haut an der Grenze zu Deutschland fassen.