Italiener tippt alle Torschützen richtig – inklusive Eigentor

Der EM-Sommer 2021 ist eröffnet. In der Schweizer Gruppe A liessen die Italiener im Auftaktspiel der Türkei keine Chance und siegten 3:0. In der 53. Minute lenkte Demiral den Ball unglücklich ins eigene Tor ab. Immobile erhöhte wenig später (66. Minute) mit einem Abstauber auf 2:0, Insigne besorgte mit einem herrlichen Schlenzer den Schlusstand. Die Italiener feierten, die Türken trauerten. Soweit so gut.