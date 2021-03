Die Zollbehörden haben den Sushi Take Away über die Grenze nun verboten.

In letzter Zeit versammeln sich scharenweise Tessiner an den Grenzübergängen zu Italien.

«Grenzübergänge sind keine Marktplätze», regen sich die Zollbehörden auf – und verbieten das Sushi-Take Away über die Grenze.

In den vergangenen Wochen kam es abends an verschiedenen Grenzübergängen zwischen dem Tessin und Italien zum gleichen Spiel: Eine Menschentraube von Tessinerinnen und Tessinern parkiert ihre Autos in unmittelbarer Nähe zur Grenze.