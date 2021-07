Geplatzte Superliga als Grund - Italiener wittern eine Uefa-Verschwörung vor dem Final

Im EM-Halbfinal zwischen England und Dänemark gab es diesen strittigen Schiri-Entscheid. SRF

Darum gehts Um 21 Uhr spielt Italien gegen England im EM-Final.

Eine italienische Sportzeitung befürchtet nun einen grossen Betrug.

Grund dafür soll der britische Premier Boris Johnson sein, der sich vehement gegen die Superliga stellte.

Aufruhr in Italien! So wittert die italienische Sportzeitung «Gazzetta Dello Sport» einen Mega-Betrug. So vermutet das Blatt, dass die Uefa im EM-Final die Engländer gegen die Italiener bevorzugen könnte. Grund: Englands Premierminister Boris Johnson (57) gilt als der Mann, der die Superliga verhinderte.

Wer sich jetzt wundert und sich fragt, was die geplante Superliga mit dem EM-Final zu tun hat: Nun – die «Gazzetta Dello Sport» erklärt es. So gab es im April, als zwölf Clubs die Superliga gründeten, nicht nur einen Aufschrei seitens anderer Clubs, einiger Spieler, Verbände und Fans. Nein. Auch die Politik mischte sich ein. Der britische Premier fand damals klare Worte und meinte damals: «Die Pläne sind schädlich für den Fussball.» Und er kündigte zusammen mit seiner Regierung an, alles zu tun, um die Superliga zu verhindern. Mit Erfolg. Wegen des massiven Drucks stiegen noch in der gleichen Woche die meisten Vereine aus dem Mega-Projekt wieder aus.

Das italienische Blatt befürchtet nun, dass die Uefa die Engländer nun für den Einsatz der Regierung belohnen möchte. Zumal mit Juve-Boss Andrea Agnelli (45) einer der grössten Befürworter der Super League Italiener ist. Neben der Unterstützung der Fans sollen die «Three Lions» auch jene des Schiedsrichter am Sonntag im Wembley auf sicher haben, so die Sportzeitung.

«Im Namen der gesamten Nation: Viel Glück»

Die Betrugsvorwürfe sind kurios. Die Uefa hat sich nicht dazu geäussert. Und Boris Johnson? Der äusserte sich – aber nicht zu den Vorwürfen. «Ihr habt bereits Geschichte geschrieben. Ihr habt England ins Finale eines grossen internationalen Wettbewerbs gebracht», schrieb der Premier am Samstag vor dem EM-Endspiel gegen Italien im Londoner Wembley-Stadion an Coach Gareth Southgate und die Three Lions. «Für die meisten Menschen in diesem Land ist es das erste Mal, dass das in ihrem gesamten Leben passiert ist.» Und weiter: «Im Namen der gesamten Nation: Viel Glück, habt ein grossartiges Spiel – und bringt ihn nach Hause!»

Mach mit beim Euro-Game Mehr als 200’000 Sofortpreise im Gesamtwert von über 600’000 Franken sind zu gewinnen beim Euro-Game von Denner und 20 Minuten. Als Hauptpreis winkt ein Jahr gratis einkaufen bei Denner. Wie du diese Preise gewinnen kannst und alle weiteren Informationen zum Euro-Game, findest du hier.