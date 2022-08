Bankrott: Italiener wollen keine US-Pizza – Domino’s macht seine Filialen dicht

Die letzten Filialen von Domino’s Pizza in Italien schliessen ihre Türen, nachdem der Ableger der international operierenden Kette Bankrott angemeldet hat. Seit der amerikanische Fast-Food-Gigant 2015 auf den italienischen Markt expandierte, wurden rund 23 Filialen eröffnet – noch 2020 plante das Unternehmen optimistisch, in den nächsten Jahren 850 weitere hinzuzufügen.

EPizza SpA meldete erstmals im April 2022 Bankrott an, nun ist im Juli der 90-tägige Kreditorenschutz endgültig ausgelaufen. Als Gründe führt die Firma nebst den Coronavirus-Beschränkungen auch an, dass vermehrt auch klassische italienische Pizzerias Liefer-Apps nutzten, um eine grössere Kundschaft zu erreichen.

In Grossbritannien gibt es 1200 Filialen

Die geringe Zahl von 23 Filialen zeigt auch, dass die Kette in Italien nie richtig Fuss gefasst hat – in Grossbritannien, das im Gegensatz zu Italien eher berühmt-berüchtigt für seine Küche ist, betreibt Domino’s über 1200 Filialen, weltweit sind es insgesamt 18’300 Niederlassungen. Die Twitter-Userin @Alicia-Smith19 vergleicht den Versuch, in Italien Domino’s Pizzas verkaufen zu wollen, mit der Marktstrategie, am Nordpol Schnee zu verkaufen.